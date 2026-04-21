В брянском селе Курковичи погибла женщина, наступив на мину «Лепесток»

В Брянской области мирная жительница погибла, наступив на мину «Лепесток» украинских сил. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Трагедия случилась в населенном пункте Курковичи Стародубского муниципального округа. Глава региона выразил соболезнования родственникам погибшей женщины.
«Выражаю глубокие соболезнования родным погибшей. Вся необходимая поддержка и материальная помощь будут оказаны», — написал в публикации Богомаз.
KP.RU прежде сообщал, что беспилотники ВСУ напали на пассажирский автобус в Брянской области. При инциденте скончалась одна женщина, еще одну жительницу доставили в больницу с травмами.
Также на днях стало известно, что украинский дрон атаковал агрофирму в Хомутовском районе Курской области. В результате удара погиб один человек. Еще трое граждан получили ранения различной тяжести. ЧП случилось 20 апреля.