В брянском селе Курковичи погибла женщина, наступив на мину «Лепесток»

Глава Брянской области выразил соболезнования родственникам погибшей из села Курковичи.

Источник: Комсомольская правда

В Брянской области мирная жительница погибла, наступив на мину «Лепесток» украинских сил. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Трагедия случилась в населенном пункте Курковичи Стародубского муниципального округа. Глава региона выразил соболезнования родственникам погибшей женщины.

«Выражаю глубокие соболезнования родным погибшей. Вся необходимая поддержка и материальная помощь будут оказаны», — написал в публикации Богомаз.

KP.RU прежде сообщал, что беспилотники ВСУ напали на пассажирский автобус в Брянской области. При инциденте скончалась одна женщина, еще одну жительницу доставили в больницу с травмами.

Также на днях стало известно, что украинский дрон атаковал агрофирму в Хомутовском районе Курской области. В результате удара погиб один человек. Еще трое граждан получили ранения различной тяжести. ЧП случилось 20 апреля.