Угроза прямого удара БПЛА нависла над Россошанским районом Воронежской области

В Воронежской области 21 апреля в 20:42 объявили режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Особое внимание — Россошанскому району. Там из-за угрозы непосредственного удара задействованы системы оповещения (завыли сирены). Местные власти сообщили, что силы ПВО наготове. Губернатор Александр Гусев призывает граждан сохранять спокойствие, но строго соблюдать меры безопасности в условиях действующей тревоги.
Жителям региона настоятельно рекомендуется немедленно зайти в помещения и держаться подальше от оконных проемов. Если вы находитесь на улице и заметили БПЛА в небе, необходимо как можно быстрее покинуть зону его видимости, найти надежное укрытие за капитальными строениями и сообщить о находке по номеру экстренных служб 112.
Граждан просят внимательно следить за официальными обновлениями в каналах правительства области и сообщениями от МЧС России.