В «Эксмо» назвали причину допросов гендиректора и топ-менеджеров

Речь идет о книгах Popcorn Books с признаками ЛГБТ-пропаганды («международное общественное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено). «Несколько десятков таких книг не были отражены в складских остатках и какое-то время продавались в процессе закрытия этого издательства, в чем и заключались обвинения правоохранительных органов в адрес бывших сотрудников Popcorn Books», — указано в сообщении «Эксмо» в Telegram-канале. В «Эксмо» действует несколько приказов об усиленном контроле ассортимента после вступления в силу закона о запрете пропаганды нетрадиционных отношений, отметили в издательстве.