Доминикана выдала РФ обвиняемого в уклонении от уплаты налогов на миллиард рублей

Обвиняемый в уклонении от уплаты налогов на сумму более 1,1 миллиарда рублей мужчину депортировали из Доминиканской Республики и передали правоохранителям в России. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.
Она рассказала, что гражданин, объявленный в международный розыск по линии Интерпола, был передан российским полицейским в аэропорту Санто-Доминго. Он обвиняется в уклонении от уплаты налога на добавленную стоимость, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.
Следствие установило, что с 2017 по 2020 год депортированный являлся фактическим руководителем и бенефициарным совладельцем коммерческого предприятия. Он и его сообщники вносили в налоговые декларации фиктивные сведения, что привело к ущербу государству на сумму свыше 1,1 миллиарда рублей.
После того, как он скрылся от правосудия за рубежом, российские правоохранительные органы инициировали его международный розыск. Благодаря сотрудничеству с зарубежными партнерами по каналам Интерпола, подозреваемый был задержан в Доминиканской Республике.
— Санкция статьи, по который обвиняется депортированный, предусматривает в том числе лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, — передает слова Волк ТАСС.
