Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Доминикана выдала РФ обвиняемого в уклонении от уплаты налогов на миллиард рублей

Обвиняемый в уклонении от уплаты налогов на сумму более 1,1 миллиарда рублей мужчину депортировали из Доминиканской Республики и передали правоохранителям в России. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.

Она рассказала, что гражданин, объявленный в международный розыск по линии Интерпола, был передан российским полицейским в аэропорту Санто-Доминго. Он обвиняется в уклонении от уплаты налога на добавленную стоимость, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Следствие установило, что с 2017 по 2020 год депортированный являлся фактическим руководителем и бенефициарным совладельцем коммерческого предприятия. Он и его сообщники вносили в налоговые декларации фиктивные сведения, что привело к ущербу государству на сумму свыше 1,1 миллиарда рублей.

После того, как он скрылся от правосудия за рубежом, российские правоохранительные органы инициировали его международный розыск. Благодаря сотрудничеству с зарубежными партнерами по каналам Интерпола, подозреваемый был задержан в Доминиканской Республике.

— Санкция статьи, по который обвиняется депортированный, предусматривает в том числе лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, — передает слова Волк ТАСС.

Гражданина России, который был объявлен в международный розыск по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, передали российским правоохранителям тайские коллеги.

