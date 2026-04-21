Из-за мощного взрыва на фабрике фейерверков в Индии погибли не менее 13 человек

Мощный взрыв на фабрике фейерверков в Индии привел к гибели, по меньшей мере, 13 человек, заявила полиция штата Керала. Также в полиции сказали о десятках пострадавших и разрушенных помещениях.
Всего в момент взрыва в цехе били около 40 специалистов. Многие из них были госпитализированы.
Также сообщается, что риск повторных взрывов существенно осложняет проведение спасательных работ. Проводится расследование причин происшествия.
Инцидент стал вторым за двое суток. Предыдущий взрыв также прогремел на фабрике фейерверков, но в другом штате. По предварительным данным, тогда причиной стало несоблюдение требований безопасности.
