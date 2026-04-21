В Оклахоме директора, остановившего стрелка, выбрали королём бала

Инцидент произошёл 7 апреля в школе города Полс-Валли. Бывший ученик, 20-летний Виктор Ли Хокинс, пришёл в здание с двумя полуавтоматическими пистолетами и попытался открыть стрельбу. Сначала оружие дало осечку, затем он выстрелил из второго пистолета, но не попал. В этот момент в ситуацию вмешался директор. Мур повалил нападавшего на скамью, обезоружил его и удерживал до прибытия полиции.