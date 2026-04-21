БПЛА ВСУ атаковали пять муниципалитетов Белгородской области

Беспилотники ВСУ атаковали пять муниципалитетов Белгородской области, пострадал мирный житель, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в селе Гора-Подол Грайворонского округа оказался ранен мужчина от удара БПЛА. Его доставят в белгородскую больницу для дальнейшего обследования.
«В Грайворонском округе в городе Грайворон в результате атак беспилотников повреждены кровля частного дома и легковой автомобиль. В селе Гора-Подол вследствие атак беспилотников выбиты окна, посечены фасады, заборы и надворные постройки четырех частных домовладений и поврежден легковой автомобиль», — указал Вячеслав Гладков в Telegram.
Кроме того, он отметил, что инциденты, связанные с БПЛА ВСУ, также произошли в Шебекинском округе (город Шебекино, село Новая Таволжанка, поселок Маслова Пристань), Краснояружском округе (поселок Отрадовский, село Илёк-Пеньковка), Белгородском округе (поселок Дубовое, село Ясные Зори), Яковлевском округе (поселок Томаровка) и Грайворонском округе (села Косилово и Дорогощь).
Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил о попытке атаки БПЛА на промпредприятие в регионе.