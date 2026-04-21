Пару из Петербурга отправили на принудительные работы за секс на могиле

Сестрорецкий районный суд Санкт-Петербурга приговорил Юлию и Дениса Савиных, которые занялись сексом на могиле ее родственников, к принудительным работам сроком на один год с удержанием 10 процентов от заработной платы. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
По данным следствия, пара уединилась на Сестрорецком кладбище в ночь на 28 июня 2025 года. Позднее девушка опубликовала фотографии и аудиосообщения с пояснением происходившего, что привело общественное внимание к ней и ее партнеру.
В январе текущего года в отношении пары возбудили уголовное дело по статье о надругательстве над телами умерших группой лиц. Его рассмотрели в особом порядке, поскольку подсудимые полностью признали свою вину.
— Следствие полагает, что Савина совместно с Савиным, находясь в состоянии алкогольного опьянения, имея умысел на осквернение места захоронения и надмогильного сооружения, вступили в половую связь друг с другом в естественной форме на надмогильном сооружении, — передает Telegram-канал пресс-службы.
1 сентября 2025 года СМИ сообщили, что третью надзирательницу тюрьмы Five Wells в британском Уэллингборо приговорили к году лишения свободы за интимную связь с двумя заключенными.