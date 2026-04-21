Юров рассказал, что в плену в Мали его полгода по ночам держали на цепях

Геологоразведчик Юрий Юров, который вернулся из плена в Мали, рассказал, что его и коллегу Олега Грету около шести месяцев по ночам держали на цепях.
«По-разному относились, и хорошо, и плохо, и тяжело было. Голод и цепи, было такое где-то полгода», — сказал он журналистам.
Юров рассказал, что работал с коллегой на российскую компанию. Однажды он услышал стрельбу. Охранявшие ученых местные военные разбежались, а боевики взяли геологов в плен. По словам Юрова, захватившие их люди вели переговоры «либо по правительственному каналу, либо через компанию», но в ход переговоров пленных не посвящали.
Он также рассказал, что боевики перевозили его и коллегу на новое место, а однажды они были вынуждены пять месяцев сидеть под открытым небом при жаре +50 градусов. В одном из лагерей их содержали вместе с тремя гражданами Китая. Боевики выдавали пленным одну порцию еды в день на всех, но питьевая вода была доступна всегда, сказал Юров.
Напомним, «Африканский корпус» освободил двух сотрудников российской геологоразведочной компании россиянина Олега Грету и гражданина Украины Юрия Юрова, которые были захвачены в Нигере летом 2024 года. Обследование выявило у них различные заболевания и сильное физическое истощение. Геологам предстоит пройти лечение и реабилитацию в Москве.