В «Эксмо» опровергли слухи о зарубежном финансировании

«Уголовное дело было возбуждено в мае 2025 года и касалось нескольких наименований книг с признаками ЛГБТ-пропаганды (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено — прим. ТАСС), выпущенных издательством Popcorn Books до присоединения к “Эксмо”. Несколько десятков таких книг не были отражены в складских остатках и какое-то время продавались в процессе закрытия этого издательства, в чем и заключались обвинения правоохранительных органов в адрес бывших сотрудников Popcorn Books. Спустя год после возбуждения дела директор “Эксмо” и еще три сотрудника опрашиваются в рамках следственных действий по этому делу», — уточнили в издательстве.