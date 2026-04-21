В «Эксмо» опровергли слухи о зарубежном финансировании

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Издательство «Эксмо» заявило об отсутствии какого-либо иностранного финансирования как у себя, так и у присоединенного к нему Popcorn Books, бенефициарами выступают российские физические лица, в том числе Олег Новиков. В пресс-службе также сообщили ТАСС, что связывают текущие допросы генерального директора Евгения Капьева и трех сотрудников с показаниями обвиняемых по уголовному делу о пропаганде нетрадиционных отношений в книгах Popcorn Books.
«В медиаполе звучат ложные утверждения об иностранном финансировании издательства “Эксмо”. Ни издательство “Эксмо”, ни издательство Popcorn Books на момент приобретения и до его закрытия не получали никакого иностранного финансирования. Бенефициарами издательства “Эксмо” являются российские физические лица, в том числе Олег Новиков. Данные сведения имеются у налоговых органов», — говорится в сообщении.
В пресс-службе связали допрос их генерального директора Евгения Капьева и нескольких сотрудников издательства с показаниями сотрудников Popcorn Books, обвиняемых по уголовному делу о пропаганде нетрадиционных отношений.
«Уголовное дело было возбуждено в мае 2025 года и касалось нескольких наименований книг с признаками ЛГБТ-пропаганды (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено — прим. ТАСС), выпущенных издательством Popcorn Books до присоединения к “Эксмо”. Несколько десятков таких книг не были отражены в складских остатках и какое-то время продавались в процессе закрытия этого издательства, в чем и заключались обвинения правоохранительных органов в адрес бывших сотрудников Popcorn Books. Спустя год после возбуждения дела директор “Эксмо” и еще три сотрудника опрашиваются в рамках следственных действий по этому делу», — уточнили в издательстве.
21 апреля изъятий книг в офисе издательства «Эксмо» или на его складах не проводилось, подытожили в издательстве.
Допрос Евгения Капьева и сотрудников издательства проходит в рамках следственных действий по уголовному делу об экстремизме, связанному с распространением книг издательства Popcorn Books. Они подозреваются в распространении ЛГБТ-изданий «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка», чьи авторы признаны в РФ иноагентами.
Ранее московской суд установил, что в тексте книги «Лето в пионерском галстуке» содержится пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений. По данным экспертов, книга отрицает семейные ценности, пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения, наносящие вред здоровью несовершеннолетних, а использованная в романе информация «может нанести ущерб моральному, духовному развитию личности ребенка, нормальному его развитию и дальнейшей социализации в гражданском обществе». Ставшие предметом уголовного дела романы запрещены к распространению на территории РФ.