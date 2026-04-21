Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путешественников настигла непогода: Раскрыты детали гибели трех туристов на горе Мунку-Сардык

В ночь гибели трех туристов на горе в Бурятии бушевал сильный ветер и мороз.

Источник: Комсомольская правда

В ночь гибели трех российских туристов на горе в Бурятии бушевал сильный ветер и мороз. О деталях трагедии стало известно KP.RU.

Группа из 15 человек держала путь на гору Мунку-Сардык. Восхождение организовала красноярская компания «Эндевор тур». Стоимость путевки составляла от 18 до 25 тысяч рублей. Участники собрались на вокзале Иркутска 18 апреля, после чего выдвинулись в поселок Монды. Первые два дня были посвящены заброске в базовый лагерь и акклиматизационному выходу с набором высоты 700−800 метров.

Само восхождение началось на третий день — 20 апреля. Путешественники вышли в четыре утра. Однако на вершине туристов настигла ненастная погода. Там начал бушевать сильный ветер, сбивающий людей с ног. Также на высоте резко упала температура до −10 градусов. В итоге в таких условиях не выжили трое — две женщины и мужчина.

Ранее KP.RU писал, что о смерти туристов стало известно благодаря записке их друзей. Участники тургруппы оставили послание в придорожном кафе, когда отправились обратно к месту обнаружения трупов.