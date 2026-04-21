Путешественников настигла непогода: Раскрыты детали гибели трех туристов на горе Мунку-Сардык

Само восхождение началось на третий день — 20 апреля. Путешественники вышли в четыре утра. Однако на вершине туристов настигла ненастная погода. Там начал бушевать сильный ветер, сбивающий людей с ног. Также на высоте резко упала температура до −10 градусов. В итоге в таких условиях не выжили трое — две женщины и мужчина.