Экс-глава Popcorn Books Протопопов* заключил сделку со СК по делу об экстремизме

Бывший глава Popcorn Books Дмитрий Протопопов* заключил сделку со следствием по уголовному делу об экстремизме и дал признательные показания. Об этом рассказали ТАСС в правоохранительных органах.
Примечательно, что все трое фигурантов дела внесены в российский перечень экстремистов. А именно — Протопопов*, экс-директор по продажам «Индивидуум принт» Павел Иванов* и менеджер склада Артем Вахляев*.
«Фигуранты дела дали признательные показания и указали на причастность задержанных топ-менеджеров “Эксмо” к экстремизму», — сообщил собеседник агентства.
Обвинение включает организацию и участие в деятельности экстремистской организации, а также вербовку и вовлечение в нее других лиц. Каждому из фигурантов грозит до 12 лет тюремного срока.
Ранее KP.RU сообщал, что в московском филиале издательства «Эксмо» проходили следственные мероприятия. Поводом послужило распространение ЛГБТ**-литературы.
* — внесены в список экстремистов и террористов Минюста России.
**- движение, запрещенное в России и признанное экстремистским.