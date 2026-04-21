Устроившая смертельное ДТП в Москве является внучкой известного госдеятеля

Арестованная по делу о смертельном ДТП в центре Москвы Анна Владимирова является внучкой известного государственного деятеля Николая Аброськина. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщил Telegram-канал «112».
— Николай Павлович занимал пост первого заместителя управляющего делами Президента России с 2015 по 2020 год, а до этого работал советником министра обороны. Он является отцом матери 29-летней Анны, которую задержали и заключили под стражу, — сказано в публикации.
Таганский районный суд Москвы арестовал на два месяца Анну Владимирову, которая за рулем Mercedes-Benz GLE 450 совершила смертельное ДТП в центре Москвы. Об этом ранее сообщили в пресс-службе городских судов общей юрисдикции.
Владимирова устроила аварию вечером 20 апреля. Сначала она врезалась в водителя электровелосипеда, который погиб на месте, а потом протаранила другие автомобили. Впоследствии одна из пострадавших умерла в больнице.
Позднее в Сети появились кадры ДТП. Полицейские задержали женщину. В момент аварии она была пьяна. В отношении нее возбудили уголовное дело.