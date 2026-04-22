Число сбитых над Севастополем БПЛА выросло до пяти

Над Севастополем отразили атаку украинских беспилотников. Системы ПВО и мобильные группы работали над морем и в разных районах города. Всего сбили пять БПЛА. Предварительные данные — пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Воздушная тревога в регионе уже отменена.

«В Севастополе силы ПВО, Черноморского флота и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ. Сбито пять БПЛА над морем и в различных районах города», — указал он.

Спасательная служба Севастополя передала данные о повреждениях. На улице Шабалина осколки сбитого БПЛА повредили два автомобиля. В районе Радиогорки в одном из многоквартирных домов разбито окно на балконе и в комнате.

Напомним, украинские дроны атаковали Севастополь вечером 21 апреля. Была объявлена воздушная тревога. Изначально сообщалось о двух сбитых воздушных целях.

