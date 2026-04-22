Бастрыкин потребовал доклад о деле мужчины, бросавшем нож в живот сыну

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту истязаний несовершеннолетнего в Подмосковье. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщили в ведомстве.

Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором мужчина бросает кухонный нож с высоты в живот своего сына.

Также у СК имеется информация о том, что житель Московской области применял другие опасные методы при воспитании своих троих детей, в том числе принуждал девятилетнюю дочь ходить по битому стеклу.

— Возбуждено уголовное дело по статьям «Истязания» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, — сказано в канале ведомства в мессенджере МАКС.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя подмосковной деревни Жаворонки, который снял на видео, как «тренирует» своего сына. Мужчина бросил в живот ребенку нож, чтобы проверить его пресс. Об этом ранее сообщили в пресс-службе СК России по региону.