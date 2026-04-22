Бывший директор Газманова подал иск к певцу на 44 миллиона рублей

Бывший гендиректор принадлежащей народному артисту РФ Олегу Газманову и его сыну Родиону компании «ОМГ-Промо» Дмитрий Царенко подал иск к певцу о неосновательном обогащении. Хорошевский районный суд Москвы его зарегистрировал. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщил РБК адвокат Царенко Алексей Новожилов.
В иске сказано, что в период с октября 2019 по январь 2024 года гендиректор внес на счета артиста 44 миллиона рублей. Царенко просит суд взыскать эти деньги с Газманова как неосновательное обогащение.
В настоящее время экс-директор находится в СИЗО в ожидании суда по второму уголовному делу о мошенничестве. По версии следствия, Царенко получал деньги за концерты певца на счета своего ИП в обход компании Газманова, скрывая часть доходов от исполнителя, и похитил почти 15,3 миллиона рублей. В июле 2025 года его осудили по аналогичным эпизодам на четыре года тюрьмы. Царенко не признал вины.
Его адвокат заявил, что версия обвинения строится на фактическом неполучении дохода от концертной деятельности, проведенной через ИП Царенко.
— Царенко внес деньги на счета Газманова за этот период в размере 44 миллионов рублей. Если это деньги за концерты, то обвинение незаконно само по себе. Если деньги не за концерты, то Газманов должен дать объяснение и вернуть их бывшему директору, — сообщил он РБК.
Царенко около 25 лет работал с артистом — был его водителем и администратором. С 2010 по 2024 год он являлся гендиректором «ОМГ-Промо» — компании Газманова.
Дмитрий Царенко ранее заявил, что певец на протяжении многих лет уходил от уплаты налогов. По его словам, артист якобы платил команде минимальную сумму, а остальную часть заработной платы отдавал в конверте. Об этом 17 апреля сообщил Mash.