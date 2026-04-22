Бывший директор Газманова подал иск к певцу на 44 миллиона рублей

В настоящее время экс-директор находится в СИЗО в ожидании суда по второму уголовному делу о мошенничестве. По версии следствия, Царенко получал деньги за концерты певца на счета своего ИП в обход компании Газманова, скрывая часть доходов от исполнителя, и похитил почти 15,3 миллиона рублей. В июле 2025 года его осудили по аналогичным эпизодам на четыре года тюрьмы. Царенко не признал вины.