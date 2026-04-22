Над Севастополем сбили пять БПЛА

В Севастополе была отражена атака беспилотников, в ходе которой силы противовоздушной обороны, подразделения Черноморского флота и мобильные огневые группы уничтожили пять БПЛА. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
«В Севастополе силы ПВО, Черноморского флота и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ. Сбиты пять БПЛА над морем и в различных районах города», — сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Информация о последствиях уточняется: спасательные службы зафиксировали повреждения имущества в нескольких местах. В частности, в районе улицы Шабалина осколками были повреждены два автомобиля.
Кроме того, в районе Радиогорки в одном из жилых домов пострадали элементы остекления — повреждены окно и балкон. Власти продолжают оценку ущерба и контролируют ситуацию.
Ранее беспилотники ВСУ атаковали пять муниципалитетов Белгородской области, пострадал мирный житель.