Над Севастополем сбили пять БПЛА

Cилы ПВО, Черноморского флота и мобильные огневые группы сбили пять БПЛА над морем и в различных районах Севастополя.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

В Севастополе была отражена атака беспилотников, в ходе которой силы противовоздушной обороны, подразделения Черноморского флота и мобильные огневые группы уничтожили пять БПЛА. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

«В Севастополе силы ПВО, Черноморского флота и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ. Сбиты пять БПЛА над морем и в различных районах города», — сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Информация о последствиях уточняется: спасательные службы зафиксировали повреждения имущества в нескольких местах. В частности, в районе улицы Шабалина осколками были повреждены два автомобиля.

Кроме того, в районе Радиогорки в одном из жилых домов пострадали элементы остекления — повреждены окно и балкон. Власти продолжают оценку ущерба и контролируют ситуацию.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали пять муниципалитетов Белгородской области, пострадал мирный житель.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше