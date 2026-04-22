Юноша в Омске избил пенсионера за отказ поделиться сигаретой

Чертановский районный суд столицы вынес приговор фигурантам дела об избиении курьера доставки. Матвей Куликов, а также подросток, который участвовал в нападении на мужчину, получили по два года колонии условно. Об этом 1 апреля сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.