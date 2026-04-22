Юноша в Омске избил пенсионера за отказ поделиться сигаретой

61-летний житель Омска стал жертвой побоев после того, как отказался поделиться сигаретой. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщило ГУ МВД РФ по региону.
— Инцидент произошел на улице 4-й Челюскинцев, когда мужчина стоял около входа в магазин. В этот момент к нему подошли двое незнакомых юношей с просьбой угостить сигаретой. Получив отказ, они спровоцировали ссору, — говорится на сайте ведомства.
Словесная перепалка переросла в избиение пенсионера. Один из молодых людей нанес мужчине множество ударов. Очевидцы вызвали пострадавшему скорую помощь. Врачи диагностировали у него пневмоторакс и травму головы.
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за побои 19-летний омич. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
