Россиянина депортировали из Доминиканы за неуплату ₽1,1 млрд налогов

Доминиканская Республика выдала России разыскиваемого гражданина. Сотрудники правоохранительных органов передали мужчину российским полицейским в аэропорту Санто-Доминго. Интерпол объявил его в международный розыск. Обвинение — уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.

С 2017 по 2020 год фигурант владел коммерческим предприятием. По версии следствия, он вместе с сообщниками подавал налоговые декларации с фиктивными данными. Так они уклонялись от уплаты НДС. Ущерб бюджету превысил 1,1 млрд рублей.

"Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 199 УК РФ, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Обвиняемый скрылся от правосудия за границей. Его объявили в международный розыск на основе материалов полиции Москвы.

Ранее следствие потребовало заочно арестовать клиентов схемы с «бумажным» НДС на 1,2 трлн рублей. Бизнесменов Михаила Жарова, Алексея Кузьмичева и Евгения Гладышева обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

