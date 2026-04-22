Полицейские задержали мужчину с наркотиками в подъезде дома в центре Москвы

В Тверском районе Москвы сотрудники полиции при содействии ГКУ «Московская безопасность» пресекли оборот наркотических средств. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщили агентству «Москва» в пресс-службе учреждения.
Уточняется, что инцидент произошел в Новолесном переулке.
— Внимание правоохранителей привлекло поведение мужчины в подъезде одного из домов. При личном досмотре у него обнаружили свертки с веществом, которые направили на экспертизу. Аналогичные свертки были изъяты по месту проживания задержанного, — рассказали в «Московской безопасности».
Исследование показало, что в свертках находились наркотические средства. Возбуждено уголовное дело, сказано в статье.
Лобненский городской суд назначил наказание мужчине, который регулярно предоставлял свою квартиру наркозависимым людям для употребления запрещенных веществ. Ему дали два года колонии условно. Об этом 21 апреля сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области.