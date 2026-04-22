Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморско-Ахтарске обломки украинских БПЛА повредили несколько зданий

Ночью 22 апреля под ударом оказался Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае. Обломки беспилотников повредили несколько зданий. Пострадавших, к счастью, нет.

Источник: Life.ru

Как сообщили в оперштабе региона, на одной из улиц выбиты окна в двух коммерческих и одном административном здании. В частном доме повреждены стена, дверь, окно и забор.

На месте работают оперативные и специальные службы. Ущерб уточняется.

Ранее Life.ru писал, что над Севастополем сбили пять украинских беспилотников. Силы ПВО, Черноморского флота и мобильные огневые группы отразили атаку. Осколки дронов повредили два автомобиля и выбили окна в многоквартирном доме.

