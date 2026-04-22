Суши-бар на севере Москвы закрыли на 90 суток из-за антисанитарии

«Сотрудники Головинского отдела судебных приставов ГУФССП России по Москве приостановили деятельность сетевого ресторана азиатской кухни на ул. Пулковская из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В ходе внеплановой проверки уполномоченным органом в работе предприятия был выявлен ряд нарушений, создающих угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, в том числе не обеспечивалась последовательность технологических процессов, фритюрные жиры не подлежали производственному контролю, моечная зона кухни имела следы поражения плесенью, не проводилась влажная уборка с применением дезинфицирующих средств, в конце рабочего дня не осуществлялась обработка всей кухонной посуды, не проводились ежедневные осмотры персонала на наличие гнойничковых и инфекционных заболеваний, сотрудники кухни при посещении туалета не снимали рабочую одежду и допускались иные нарушения», — говорится в сообщении.