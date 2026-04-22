Генконсульство РФ на Пхукете подтвердило гибель россиянина из-за падения

Генконсул в провинции Егор Иванов отметил, что правоохранители Таиланда ведут расследование.

БАНГКОК, 22 апреля. /ТАСС/. Генеральное консульство России в провинции Пхукет подтвердило информацию о гибели россиянина из-за падения с высоты. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил генконсул РФ в островной провинции Егор Иванов.

«Информация о гибели россиянина 2003 года рождения в результате падения с высоты в генконсульство поступила. Таиландские правоохранительные органы ведут расследование», — сказал он.

Газета Khaosod ранее сообщила, что 22-летний гражданин РФ был найден на земле у жилого здания в критическом состоянии. Прибывшие на место инцидента врачи скорой помощи провели сердечно-легочную реанимацию, доставили пострадавшего в местную больницу, где он позже умер в результате полученных травм.