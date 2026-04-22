Shot: ВСУ атакуют беспилотниками Сызрань в Самарской области

Вооруженные силы Украины атакуют город Сызрань в Самарской области. Над городом воют сирены и работают силы противовоздушной обороны. Об этом в среду, 22 апреля, сообщил Telegram-канал Shot.
— Местные жители рассказали, что сильные взрывы начали греметь около 03:00 по местному времени, всего их было слышно уже более десятка. По словам очевидцев, в небе периодически слышен звук пролета беспилотников и громкая стрельба, а также видны яркие вспышки, — говорится в публикации.
Официальной информации о последствиях атаки пока не поступало.
Мирная жительница села Курковичи Стародубского муниципального округа погибла, наступив на украинскую мину «лепесток». Об этом 21 апреля сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
БПЛА Вооруженных сил Украины 20 апреля ударили по населенному пункту Великая Лепетиха в Херсонской области. В результате тяжело пострадал заместитель главы Великолепетихского округа Дмитрий Толчеев.