Водитель грузовика заплатит 380 тысяч рублей за взятку хабаровскому полицейскому

Пьяный дальнобойщик пытался «откупиться».

Источник: Хабаровский край сегодня

В Ванино за взятку полицейскому осужден 47-летний водитель из Амурской области, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В октябре 2025 года дальнобойщик на грузовике через Ванино следовал на Сахалин. Когда он заехал в морской порт для погрузки на паром Ванино — Холмск, сотрудники службы безопасности обратили внимание, что водитель пьян, и сообщили в транспортную полицию.

Водитель, не желая лишаться прав, дал заместителю начальника отдела полиции взятку в размере 60 тысяч рублей. Сотрудник полиции действовал в рамках проведения оперативных мероприятий, а дальнобойщик стал фигурантом уголовного дела.

— Суд признал обвиняемого виновным в даче взятки должностному лицу за заведомо незаконное бездействие (ч. 3 ст. 291 УК РФ). Он приговорен к штрафу — 380 тысяч рублей. Взятка — наличные в размере 60 тысяч рублей — конфискована в доход государства, — сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Напомним, ранее в Хабаровске арестовали полицейского за взятку от проститутки.