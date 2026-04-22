В Севастополе силы ПВО сбили три воздушные цели над Северной стороной

Ранее Life.ru писал, что этой же ночью ВСУ атаковали дронами Сызрань в Самарской области. Над городом воют сирены, противовоздушные системы активно сбивают украинские беспилотники — уже было слышно более десятка хлопков. Официальной информации о последствиях атаки пока нет.