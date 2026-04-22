Эвакуацию тел погибших в горах Бурятии туристов возобновили

Тела двоих транспортировали в район местности «Озеро», еще одного туриста доставили к автомобилю в местности «Стрелка».

УЛАН-УДЭ, 22 апреля. /ТАСС/. Спасатели Бурятии возобновили работу по эвакуации тел красноярских туристов, погибших в горах на западе республики. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

«С утра работы по эвакуации тел из труднодоступной местности возобновились. К 03:10 первый этап работ был завершен (22:10 мск 21 апреля). Тела двоих погибших транспортировали в район местности “Озеро”, еще одного туриста доставили к автомобилю в местности “Стрелка”. Продвижение спецтехники до “Стрелки” позволило сократить дистанцию пешей транспортировки тел с 20 до 15 км», — говорится в сообщении.