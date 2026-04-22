У побережья северных Курил зарегистрировали ощущаемое землетрясение

Жители Северо-Курильска могли ощутить подземные толчки силой 3 балла из-за землетрясения в Тихом океане.

Источник: Аргументы и факты

Подземные толчки магнитудой 4,2 произошли 22 апреля возле побережья северной части Курильских островов в Тихом океане, сообщили на сейсмостанции «Южно-Сахалинск» регионального филиала Единой геофизической службы РАН.

По информации учреждения, их зафиксировали в 10:30 по местному времени (02:30 мск). Эпицентр землетрясения располагался в 98 километрах восточнее Северо-Курильска, очаг залегал на глубине 50 километров.

На сейсмостанции уточнили, что в указанном городе жители могли ощутить толчки силой 3 балла. Информация об угрозе цунами не поступала.

Напомним, 20 апреля у побережья Курильских островов зарегистрировали землетрясение.

магнитудой 7,4. Его очаг залегал на глубине 12 километров. Сведения о том, ощущались ли подземные толчки на архипелаге, не приводились.

Позже министр по чрезвычайным ситуациям Японии Дзиро Акама сообщил, что после сильного землетрясения получили травмы не менее шести человек. У четверых пострадавших выявили лёгкие повреждения. Состояние ещё двоих человек медики оценили как тяжёлое.