В Приамурье подросток пытался продать 130 кг конопли и купить трактор

«Ромненский районный суд рассмотрел уголовное дело 16-летнего местного жителя, покушавшегося на сбыт наркотиков, а также незаконно хранившего взрывчатое вещество и боеприпасы (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1, ч. 1 ст. 222.1, ч. 1 ст. 222 УК РФ). В сентябре 2025 г. подросток решил заработать на сбыте дикорастущей конопли. Целью, по его собственному признанию, была покупка трактора для отца. Используя секатор, он срезал дикорастущую коноплю, заготовив более 130 кг растительной массы», — говорится в сообщении.