В Приамурье подросток пытался продать 130 кг конопли и купить трактор

БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 апреля. /ТАСС/. Суд в Амурской области приговорил к двум годам лишения свободы подростка, который пытался продать 130 кг конопли. На вырученные деньги он хотел приобрести трактор отцу, сообщили в объединенной пресс-службе судов по региону.
«Ромненский районный суд рассмотрел уголовное дело 16-летнего местного жителя, покушавшегося на сбыт наркотиков, а также незаконно хранившего взрывчатое вещество и боеприпасы (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1, ч. 1 ст. 222.1, ч. 1 ст. 222 УК РФ). В сентябре 2025 г. подросток решил заработать на сбыте дикорастущей конопли. Целью, по его собственному признанию, была покупка трактора для отца. Используя секатор, он срезал дикорастущую коноплю, заготовив более 130 кг растительной массы», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что также у осужденного изъято почти 3 кг марихуаны. В ходе обысков на чердаке были обнаружены 29 патронов разных калибров и металлическая банка с 31 граммами взрывчатого пороха.
«Подсудимый пояснил, что нашел этот “арсенал” в начале марта 2025 года в заброшенной постройке и оставил себе. Он решил оставить его себе, планируя использовать после получения разрешения на оружие», — заключили там.