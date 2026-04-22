Развожаев сообщил об отражении атаки ВСУ в Севастополе

Атаку ВСУ отразили в Севастополе, предварительно, сбиты три воздушных цели.

Источник: Аргументы и факты

В Севастополе силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы отражают атаку, в ходе которой, по предварительным данным, были уничтожены три воздушные цели. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По его информации, объекты были сбиты в районе Северной стороны. Военные продолжают контролировать ситуацию и предпринимают необходимые меры для обеспечения безопасности.

Согласно данным спасательных служб, в результате произошедшего гражданская инфраструктура не пострадала, разрушений в городе не зафиксировано.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали пять муниципалитетов Белгородской области, пострадал мирный житель.