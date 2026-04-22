В Комсомольске-на-Амуре мать отравилась дымом при пожаре в квартире

В Комсомольске-на-Амуре сегодня утром женщина получила отравление угарным газом во время пожара в своей квартире. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Хабаровскому краю.
Возгорание произошло на улице Калинина в однокомнатной квартире. В коридоре загорелись мебель и домашние вещи. Огонь быстро распространился, и вся квартира оказалась заполнена дымом.
Спасатели вынесли по трёхколенной лестнице с балкона второго этажа троих человек — женщину и двух её детей 10 и 15 лет. Дети не пострадали, а мать с подозрением на отравление угарным газом госпитализировали.
Пожарные ликвидировали возгорание на площади 25 квадратных метров за 40 минут. Огонь повредил всю квартиру, оплавил два стеклопакета и кухонный гарнитур. Причины пожара сейчас устанавливают дознаватели МЧС.