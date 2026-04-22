На юге Красноярского края при тушении пала травы обнаружили тело мужчины

За прошедшие сутки в Красноярском крае потушили десять пожаров. Об этом рассказали в региональном МЧС. Один человек погиб и один получил травмы. На юге края, в Ермаковском районе, при тушении пала травы обнаружили тело мужчины.
В Знаменке горели два жилых дома и хозпостройки. Сотрудники МЧС вместе с добровольной пожарной командой ликвидировали возгорание на площади 206 «квадратов» силами десяти человек и четырех единиц техники. Пострадала женщина, ее госпитализировали с ожогами. Предварительная причина ЧП — нарушения при эксплуатации печи.
В садовом товариществе «Сказка» Березовского района горели гараж и котельная. Восемь человек и три единицы техники ликвидировали пожар на площади 100 «квадратов». Предварительная причина — короткое замыкание в электроприборе.