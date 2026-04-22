«Эксмо» опровергло задержание гендиректора Капьева по делу о пропаганде ЛГБТ*

Издательство «Эксмо» опровергло распространяемую в СМИ информацию о задержании гендиректора Евгения Капьева по делу о пропаганде движения ЛГБТ*.

Издательство «Эксмо» опровергло распространяемую в СМИ информацию о задержании гендиректора Евгения Капьева по делу о пропаганде движения ЛГБТ*.

— О задержании Евгения Капьева распространяются в СМИ сообщения, которые не относятся к действительности. Уголовное дело возбуждено в мае прошлого года и касалось нескольких наименований книг с признаками ЛГБТ*-пропаганды, выпущенных издательством Popcorn Books до присоединения к «Эксмо». Несколько десятков этих книг не были отражены в складских остатках и продавались в процессе закрытия этого издательства. В этом и заключались обвинения правоохранительных органов в адрес бывших сотрудников Popcorn Books. Через год после возбуждения дела гендиректор «Эксмо» и еще три сотрудника опрашиваются в рамках следственных действий по этому делу, — заявили в издательстве.

Отмечается, что в «Эксмо» в год выходит более 11 тысяч наименований. Для осуществления усиленного контроля ассортимента после вступления в силу закона о запрете пропаганды нетрадиционных отношений* Капьев выпустил соответствующие приказы и регламенты, которые регулируют издательскую политику.

— В медиаполе звучат ложные утверждения об иностранном финансировании «Эксмо». Бенефициарами издательства являются российские физлица, в том числе Олег Новиков. Данные сведения имеются у налоговых органов, — отметили в пресс-службе «Эксмо».

21 апреля никаких следственных действий, в том числе изъятий книг в офисе издательства или на его складах не проводилось, добавили там.

Евгений Капьев задержан по делу о пропаганде ЛГБТ*. Об этом ранее сообщили «Известия». По данным газеты, в Москве прошли обыски у руководства издательской группы «Эксмо-АСТ». Источники рассказали, что холдинг подозревается в организации схемы по распространению соответствующей литературы среди несовершеннолетних.

*Движение признано экстремистским и запрещено в России.