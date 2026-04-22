«Эксмо» опровергло задержание гендиректора Капьева по делу о пропаганде ЛГБТ*

— О задержании Евгения Капьева распространяются в СМИ сообщения, которые не относятся к действительности. Уголовное дело возбуждено в мае прошлого года и касалось нескольких наименований книг с признаками ЛГБТ*-пропаганды, выпущенных издательством Popcorn Books до присоединения к «Эксмо». Несколько десятков этих книг не были отражены в складских остатках и продавались в процессе закрытия этого издательства. В этом и заключались обвинения правоохранительных органов в адрес бывших сотрудников Popcorn Books. Через год после возбуждения дела гендиректор «Эксмо» и еще три сотрудника опрашиваются в рамках следственных действий по этому делу, — заявили в издательстве.