В СК назвали возможные причины гибели красноярских туристов в Бурятии

Следователи назвали предварительные версии гибели трёх туристов из Красноярска в горах Бурятии. Среди возможных причин — камнепад либо падение с большой высоты. Об этом сообщили в Следственном комитете.
По данным ведомства, 18 апреля группа из 15 туристов прибыла в посёлок Монды и вышла из базового лагеря к пику Мунку-Сардык. 20 апреля они достигли вершины и начали спуск, объединившись в связки. Последняя связка — двое женщин и мужчина — отстала и не вернулась в лагерь. Остальные участники поднялись на поиски и обнаружили тела.
При осмотре у погибших женщин на лицах нашли обширные ссадины. Как отметили в СК, такие повреждения могли возникнуть в результате камнепада или падения. Точную причину смерти установят судебно-медицинские экспертизы.
Допрашиваются директор красноярской турфирмы, её заместитель и гид-инструктор — они также находились в группе и являются организаторами похода. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ.
Напомним, что возвращение в базовый лагерь планировалось на 22 апреля. Однако в ночь на 21 апреля несколько участников спустились к автомобильной трассе и оставили в придорожном кафе записку, в которой сообщили о трёх погибших товарищах. После этого они вернулись обратно к месту происшествия. Владелец кафе передал тревожное послание спасателям.
Ранее мы сообщали, что восхождение на Мунку-Сардык обошлось погибшим туристам в 25 тысяч рублей.