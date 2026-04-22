Комсомольчанин осуждён на 14 лет строгого режима за госизмену

Он переводил деньги на закупку вооружений для ВСУ.

Источник: Хабаровский край сегодня

44-летний житель Комсомольска-на-Амуре приговорен к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима за государственную измену, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Комсомольчанин, будучи противником проведения СВО, переводил деньги организации, закупающей вооружение, военную технику и медицинское снаряжение для ВСУ с целью использования против безопасности Российской Федерации.

— Уголовное дело по ст. 275 УК РФ (Государственная измена) возбуждено и расследовалось следователями УФСБ России по Хабаровскому краю. Приговор Хабаровского краевого суда оставлен Пятым апелляционным судом общей юрисдикции, — сообщили в пресс-службе УФСБ России по Хабаровскому краю.

Напомним, ранее руководитель госучреждения в Хабаровске был арестован по подозрению в госизмене.