Одна из гражданок России, Юлия, эвакуированная из Ливана рейсом МЧС, по прибытии на родину выразила признательность российским властям за организованную операцию. Самолёт с эвакуированными приземлился в московском аэропорту Домодедово.
На борту находились 73 человека, включая 33 ребёнка. Ранее этим же самолётом в Бейрут была доставлена крупная партия гуманитарной помощи, после чего он выполнил обратный рейс с гражданами, решившими покинуть регион.
Юлия рассказала, что прожила в ливанской столице около 25 лет и покинула её вместе с дочерью из-за текущей ситуации. При этом она выразила надежду, что в будущем сможет вернуться, если обстановка стабилизируется.
«Счастье, радость, благодарность МЧС, Владимиру Владимировичу Путину, России», — поделилась эмоциями Юлия.
Ранее сообщалось, что европейские страны ведут закулисные переговоры, стремясь распространить режим прекращения огня между Израилем и Ираном на территорию Ливана.