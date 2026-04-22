Вывезенная из Ливана россиянка поблагодарила Путина

Россиянка, вывезенная из Ливана бортом МЧС РФ, выразила благодарность президенту страны Владимиру Путину.

Источник: Аргументы и факты

Одна из гражданок России, Юлия, эвакуированная из Ливана рейсом МЧС, по прибытии на родину выразила признательность российским властям за организованную операцию. Самолёт с эвакуированными приземлился в московском аэропорту Домодедово.

На борту находились 73 человека, включая 33 ребёнка. Ранее этим же самолётом в Бейрут была доставлена крупная партия гуманитарной помощи, после чего он выполнил обратный рейс с гражданами, решившими покинуть регион.

Юлия рассказала, что прожила в ливанской столице около 25 лет и покинула её вместе с дочерью из-за текущей ситуации. При этом она выразила надежду, что в будущем сможет вернуться, если обстановка стабилизируется.

«Счастье, радость, благодарность МЧС, Владимиру Владимировичу Путину, России», — поделилась эмоциями Юлия.

Ранее сообщалось, что европейские страны ведут закулисные переговоры, стремясь распространить режим прекращения огня между Израилем и Ираном на территорию Ливана.