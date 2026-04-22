В Одессе произошли взрывы

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Взрывы произошли в Одессе на юге Украины. Об этом сообщило издание «Общественное. Новости».
В Одесской области объявлена воздушная тревога. Кроме того, сирены работают в Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях.
Узнать больше по теме
