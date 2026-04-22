Экс-сотрудники Popcorn Books дали показания на топ-менеджеров «Эксмо» — дело расширилось

Бывшие сотрудники закрытого издательства Popcorn Books, находящиеся под домашним арестом, дали признательные показания и указали на причастность задержанных топ-менеджеров «Эксмо» к экстремизму. Речь идет о расследовании по статье об участии и вовлечении в деятельность экстремистской организации.
Среди фигурантов — экс-директор по продажам «Индивидуум принт» Павел Иванов, менеджер склада Артем Вахляев и бывший директор Дмитрий Протопопов, который заключил сделку со следствием (все трое внесены Росфинмониторингом в перечень экстремистов в РФ). После переквалификации обвинения им вменяется часть 3 статьи 282.2 УК РФ, предусматривающая до 12 лет лишения свободы.
По материалам дела, фигуранты около года находятся под домашним арестом. Следствие считает, что Иванов привлек Протопопова, Вахляева и других лиц к распространению книг с запрещенной идеологией через оптовые и розничные каналы.
В рамках этого же дела после обысков к следователям доставлены гендиректор «Эксмо» Евгений Капьев, финансовый директор Светлана Цыпляева, замглавреда по литературе Юлия Соколовская и директор по дистрибуции Анатолий Норовяткин. С ними проводятся следственные действия.
Основанием для уголовного дела названа реализация в России изданий «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка», содержащих запрещенную в РФ идеологию. Ранее в материалах также фигурировали книги «Окна во двор», Heartstopper, «Тетрадь в клеточку» и «Дарий великий заслуживает большего».
Расследование началось в мае 2025 года с задержаний по части 1.1 статьи 282.2 УК РФ. Тогда Норовяткин после допроса был отпущен. В издательстве заявляли об отсутствии причастности к пропаганде запрещенного движения, указывая на связь дела с книгами Popcorn Books, часть тиража которых была реализована, а часть изъята при обыске.
