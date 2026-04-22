Восемь человек незаконно рвали черемшу на необитаемом острове в Приморье

В Дальневосточном морском заповеднике, который находится под управлением «Земли леопарда», инспекторы поймали с поличным восьмерых нарушителей. Компания из граждан России и нескольких иностранных государств высадилась на необитаемый остров Стенина не ради туризма — они массово срезали дикий чеснок (черемшу), чтобы потом выгодно перепродать. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
Апрель для заповедника — горячая пора. Именно сейчас на островах созревает черемша, причем на несколько недель раньше, чем на материке. Для торговцев это чистая прибыль, а для природы — ущерб. Охрана усилила рейды, но нарушители все равно рискнули. Инспекторы нашли их по следам и задержали прямо с поличным.
«Острова архипелага Римского-Корсакова ежегодно привлекают злоумышленников богатыми местами произрастания черемши, однако мы всегда готовы к таким нелегальным “визитам”, благодаря круглосуточному присутствию оперативных групп на островах. Задержанные понесут законное наказание», — рассказал заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по охране территории Евгений Стома.
Документов у нарушителей при себе не оказалось. Всех доставили в полицию, а затем в миграционный отдел. Российскому браконьеру грозит крупный штраф, а вот иностранцам, которые незаконно находились в стране, светит депортация.