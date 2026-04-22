Восемь человек незаконно рвали черемшу на необитаемом острове в Приморье

Апрель для заповедника — горячая пора. Именно сейчас на островах созревает черемша, причем на несколько недель раньше, чем на материке. Для торговцев это чистая прибыль, а для природы — ущерб. Охрана усилила рейды, но нарушители все равно рискнули. Инспекторы нашли их по следам и задержали прямо с поличным.