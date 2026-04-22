Частичное обрушение подъезда дома в Сызрани произошло из-за атаки дронов ВСУ

Обрушение подъезда жилого дома в Сызрани Самарской области произошло в результате атаки украинских дронов. Об этом в среду, 22 апреля, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
— В результате атаки БПЛА в Сызрани частично обрушился подъезд жилого многоквартирного дома. В настоящее время на месте работают поисково-спасательные отряды. Из-под завалов спасены четыре человека, в том числе один ребенок, — написал он в своем канале в мессенджере МАКС.
К месту происшествия направлены оперативные службы. Атака беспилотников ВСУ на регион продолжается.
Ранее Telegram-канал Shot написал, что Вооруженные силы Украины атакуют Сызрань в Самарской области. Над городом воют сирены и работают силы противовоздушной обороны. Местные жители рассказали, что сильные взрывы начали греметь около 03:00 по местному времени, всего их было слышно уже более десятка.
