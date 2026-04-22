Частичное обрушение подъезда дома в Сызрани произошло из-за атаки дронов ВСУ

Ранее Telegram-канал Shot написал, что Вооруженные силы Украины атакуют Сызрань в Самарской области. Над городом воют сирены и работают силы противовоздушной обороны. Местные жители рассказали, что сильные взрывы начали греметь около 03:00 по местному времени, всего их было слышно уже более десятка.