Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Частичное обрушение подъезда дома в Сызрани произошло из-за атаки дронов ВСУ

Обрушение подъезда жилого дома в Сызрани Самарской области произошло в результате атаки украинских дронов. Об этом в среду, 22 апреля, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

Обрушение подъезда жилого дома в Сызрани Самарской области произошло в результате атаки украинских дронов. Об этом в среду, 22 апреля, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

— В результате атаки БПЛА в Сызрани частично обрушился подъезд жилого многоквартирного дома. В настоящее время на месте работают поисково-спасательные отряды. Из-под завалов спасены четыре человека, в том числе один ребенок, — написал он в своем канале в мессенджере МАКС.

К месту происшествия направлены оперативные службы. Атака беспилотников ВСУ на регион продолжается.

Ранее Telegram-канал Shot написал, что Вооруженные силы Украины атакуют Сызрань в Самарской области. Над городом воют сирены и работают силы противовоздушной обороны. Местные жители рассказали, что сильные взрывы начали греметь около 03:00 по местному времени, всего их было слышно уже более десятка.

Мирная жительница села Курковичи Стародубского муниципального округа погибла, наступив на украинскую мину «лепесток». Об этом 21 апреля сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Биография Вячеслава Федорищева
Российский государственный деятель и экономист нового поколения, осенью 2024 года Вячеслав Федорищев стал самым молодым действующим главой субъекта в РФ. Возглавивший Самарскую область чиновник часто попадает в СМИ: собрали главное из его биографии.
