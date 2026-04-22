В Красноярском крае украли 42 велосипеда с начала года

С начала 2026 года в крае похитили 42 велосипеда. В краевом МВД предупреждают об участившихся случаях краж. Большая часть преступлений — 28 — совершена на территории краевого центра. Чаще всего двухколесный транспорт похищается из подъездов.
На данный момент раскрыто 15 краж. Часть имущества изъяли и вернули владельцам. Продолжается работа по установлению похищенных велосипедов, а также причастных к этому лиц.
В полиции напомнили правила, которые помогут уберечь имущество:
— Не оставляйте велосипед в подъездах и около домов на ночь, даже если у вас имеется специальное запирающее устройство;
— не оставляйте велосипед без присмотра, даже если вы отлучаетесь ненадолго. Если все же уходите, то пристёгивайте его специальным запирающим устройством;
— сделайте гравировку на деталях, колесах, раме либо на скрытых деталях велосипеда или наклейте индивидуальные стикеры;
— храните документы на велосипед;
— помните, покупая велосипед без документов, вы рискуете стать хозяином краденого средства передвижения;
— сфотографируйте велосипед целиком в профиль, постарайтесь запомнить особые приметы.
Если вы все же стали жертвой кражи — обратитесь в ближайший отдел полиции или позвоните по номеру: 02/102.