В Красноярском крае украли 42 велосипеда с начала года

Полицейские предупреждают об участившихся кражах велосипедов в крае.

Источник: Комсомольская правда

С начала 2026 года в крае похитили 42 велосипеда. В краевом МВД предупреждают об участившихся случаях краж. Большая часть преступлений — 28 — совершена на территории краевого центра. Чаще всего двухколесный транспорт похищается из подъездов.

На данный момент раскрыто 15 краж. Часть имущества изъяли и вернули владельцам. Продолжается работа по установлению похищенных велосипедов, а также причастных к этому лиц.

В полиции напомнили правила, которые помогут уберечь имущество:

— Не оставляйте велосипед в подъездах и около домов на ночь, даже если у вас имеется специальное запирающее устройство;

— не оставляйте велосипед без присмотра, даже если вы отлучаетесь ненадолго. Если все же уходите, то пристёгивайте его специальным запирающим устройством;

— сделайте гравировку на деталях, колесах, раме либо на скрытых деталях велосипеда или наклейте индивидуальные стикеры;

— храните документы на велосипед;

— помните, покупая велосипед без документов, вы рискуете стать хозяином краденого средства передвижения;

— сфотографируйте велосипед целиком в профиль, постарайтесь запомнить особые приметы.

Если вы все же стали жертвой кражи — обратитесь в ближайший отдел полиции или позвоните по номеру: 02/102.