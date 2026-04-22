Суд начал рассмотрение дела о ДТП с шестью погибшими в Новосибирске

В Новосибирском районном суде 21 апреля 2026 года начали рассматривать уголовное дело о смертельной аварии на Советском шоссе. На скамье подсудимых оказался Александр Штайда, которого обвиняют по части 5 статьи 264 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Судов общей юрисдикции региона.
На первом заседании гособвинитель перечислил основные пункты обвинительного заключения и предложил порядок изучения доказательств. В рамках этого процесса допросили одного из потерпевших.
Подсудимый полностью признал свою вину. Он заявил, что хочет давать показания только после того, как суд изучит все материалы дела. Суд также продлил Штайде срок содержания под стражей ещё на шесть месяцев. Следующее заседание назначили на 25 мая 2026 года.