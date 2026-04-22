Пропавшего 40-летнего уральца со шрамами на голове нашли мертвым

В Свердловской области завершились поиски пропавшего 40-летнего мужчины со шрамами на голове. Свердловчанин бесследно исчез 17 апреля 2026 года в поселке Октябрьский Сысертского района.
Розыском мужчины занимались волонтеры поисково-спасательного отряда «Прорыв» и сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Сысертский». На пятые сутки поисков свердловчанина нашли. Соответствующее сообщение поступило вечером 22 апреля около 19:00.
— Найден, погиб. Приносим искренние соболезнования родным и близким, — передали представители отряда.
Где нашли мужчину и что стало причиной его смерти, пока неизвестно.