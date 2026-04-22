Юрист Мельников оценил шансы историка-расчленителя Соколова на УДО

Историк Олег Соколов, убивший и расчленивший 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко, может попросить об УДО. Правозащитник Иван Мельников в разговоре с aif.ru оценил шансы на досрочное освобождение расчленителя.
Ранее СМИ писали, что Соколов сможет подать на условно-досрочное освобождение после отбывания половины срока. Его в декабре 2020 года приговорили к 12,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.
«Будем объективны, при его позиции, он, по сути, не признавал вину. Сказал, да, совершил убийство, но она сама виновата. А одним из критериев для условно-досрочного освобождения является признание вины и компенсация вреда родственникам. Соколов, мягко говоря, устроил шоу на суде. Мне кажется, было бы странным, если бы ему одобрили УДО», — сказал Мельников.
По мнению правозащитника, суд обратит внимание не только на поведение Соколова в колонии, но и до вынесения ему приговора по делу об убийстве.
Также Мельников добавил, что ввиду тяжести преступления Соколов сможет просить об УДО только после отбывания ¾ срока в колонии. Напомним, суд приговорил его к 12,5 года колонии строгого режима.
В ноябре 2019 года Соколова, работавшего в СПбГУ и награжденного орденом Почетного легиона, задержали после того, как он пытался сбросить человеческие останки в реку Мойку. Следствие установило, что его жертвой стала аспирантка Анастасия Ещенко. Суд выяснил, что Соколов выстрелил в девушку из обреза во время ссоры в своей квартире, затем расчленил её тело и пытался избавиться от улик.