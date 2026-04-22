Испорченную партию вьетнамских креветок обнаружили во Владивостоке

Приморский филиал ФГБУ «АПК НАЦРЫБА», подведомственный Россельхознадзору, выявил серьёзное нарушение микробиологических норм в партии импортных креветок из Вьетнама. Общий вес партии составил 8,5 тонны. Проба была отобрана 9 апреля инспектором Приморского межрегионального управления Россельхознадзора на складе временного хранения во Владивостоке, сообщила пресс-служба ведмоства.
«Специалистами испытательной лаборатории проба проверена на соответствие по двум микробиологическим показателям — на бактерии группы кишечных палочек и общий уровень бактериальной обсемененности. В результате в креветках установлен общий уровень бактериальной обсемененности в 60 раз выше норматива. Превышение этого показателя говорит о развитии процессов порчи», — говорится в сообщении.
Эксперты предполагают, что нарушение могло произойти из-за несоблюдения температурного режима или других условий хранения в процессе транспортировки.
Отмечается, что в 2026 году Приморский филиал «АПК НАЦРЫБА» провёл 210 лабораторных исследований проб от 41 партии креветок — и это первый случай выявления несоответствия санитарным нормам.