В результате атаки БПЛА в Сызрани рухнул подъезд, из-под завалов достали людей

Украинские беспилотники атаковали Самарскую область. В Сызрани один из дронов попал в многоквартирный жилой дом. В результате удара частично обрушился подъезд. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

Источник: Life.ru

Кадры с места обрушившегося подъезда в Сызрани. Видео © MAX / МЧС Самарской области.

На месте сразу начали работу поисково-спасательные отряды. Из-под завалов удалось вытащить четырёх человек, среди них один ребёнок. Экстренные службы стянуты к месту происшествия. По предварительным данным, под завалом могут находиться ещё два человека, в том числе один ребёнок.

Атака БПЛА на регион не прекращается. Обстановка остаётся напряжённой.

Ранее Life.ru сообщал, что этой же ночью ВСУ атаковали Севастополь. Силы противовоздушной обороны и Черноморского флота сбили пять БПЛА над морем и в разных районах города.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше