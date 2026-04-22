В Челябинской области беспилотник помог найти заблудившуюся пенсионерку

В окрестностях Златоуста развернули масштабную спасательную операцию, чтобы отыскать пропавшую 87-летнюю женщину.
Пенсионерку подводит здоровье, она не очень хорошо понимает, где находится. Вечером женщина вышла из дома в СНТ «Приайский № 14» и пропала.
Близкие хватились пенсионерки и забили тревогу. К СНТ срочно выехали спасатели. Они осмотрели ближайший лес, но следов женщины не нашли.
К поискам присоединились добровольцы, полицейские, пожарные, кинологи с собаками.
В конце концов общие усилия дали результат.
— Сотрудники полиции с помощью беспилотника увидели женщину в трех километрах от СНТ, — рассказали в Поисково-спасательной службе Челябинской области. — Ее эвакуировали и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.