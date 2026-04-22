Адвокат экс-главы департамента Росгвардии Рябых обжаловал приговор

Бывшего руководителя департамента техники и вооружения осудили на 12 лет колонии строгого режима за получение взятки в размере 17 млн рублей.

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Сторона защиты бывшего руководителя департамента техники и вооружения Росгвардии генерал-майора Константина Рябых, осужденного на 12 лет колонии строго режима за получение взятки в размере 17 млн рублей, обжаловала приговор. Об этом ТАСС сообщил адвокат осужденного Владимир Евсеев.

«Подана апелляционная жалоба на приговор. Мы будем добиваться его отмены», — сказал он.

20 марта 235-й гарнизонный военный суд приговорил Константина Рябых к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также назначил штраф в размере 34 млн рублей. Суд лишил Рябых воинского звания генерал-майора и постановил обратить имущество в доход государства в размере более 40 млн рублей.

Также суд запретил ему занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанной с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций, на пять лет. Рябых лишен звания и госнаград — медали ордена «За военные заслуги» и медали «За заслуги перед Отечеством» II степени. Суд обратил в доход государства сумму взятки в 17 млн рублей.

По данным следствия, между Росгвардией и ООО «Оружейная палата» был заключен госконтракт на 1,3 млрд рублей по поставке средств борьбы с БПЛА, а именно на ружья «Выжигатель». Рябых взял 17 млн рублей в качестве взятки за лоббирование интересов компании по исполнению госконтракта. Проверка ружей по борьбе с БПЛА выявила, что они непригодны для использования, и госконтракт был выполнен недобросовестно. Задержанный руководитель ООО «Оружейная палата» дал признательные показания и заключил досудебное соглашение.

Ранее Рябых занимал должность командира войсковой части № 3910 — расквартированного в Костроме полка внутренних войск МВД. Его задачей была помощь полиции в обеспечении общественного порядка. Часть была ликвидирована в 2017 году. Рябых занимался вопросами, связанными с ее расформированием.

