Адвокат экс-главы департамента Росгвардии Рябых обжаловал приговор

По данным следствия, между Росгвардией и ООО «Оружейная палата» был заключен госконтракт на 1,3 млрд рублей по поставке средств борьбы с БПЛА, а именно на ружья «Выжигатель». Рябых взял 17 млн рублей в качестве взятки за лоббирование интересов компании по исполнению госконтракта. Проверка ружей по борьбе с БПЛА выявила, что они непригодны для использования, и госконтракт был выполнен недобросовестно. Задержанный руководитель ООО «Оружейная палата» дал признательные показания и заключил досудебное соглашение.