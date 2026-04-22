Директора строительной фирмы заочно обвинили в мошенничестве в Красноярском крае

Руководителю строительной компании инкриминируют крупное мошенничество и незаконный оборот платежей в Красноярском крае.

Источник: "Российская газета"

По информации следствия, весной 2021 года краевое управление капстроительства заключило с ООО «ПромСтройИнвест» госконтракт на возведение зданий культурно-просветительского центра в селе Казачинском. Позже представитель подрядчика, еще не закончившего работы, предоставил заказчику недостоверные документы об исполнении обязательств, и коммерсанты получили деньги.

Кроме того, в 2020—2021 годах директор упомянутой фирмы изготовил липовые платежные поручения о перечислении средств другой компании. В бумагах были указаны не соответствующие действительности основания для перевода. Почти 75 миллионов рублей оказались выведены из правомерного оборота, рассказали в региональном главке Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что обвинение фигуранту предъявлено заочно, поскольку он находится за пределами России.