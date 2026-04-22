Под завалами частично обрушившегося дома в Сызрани могут находиться два человека

Два человека, в том числе ребенок, могут находиться под завалами частично обрушившегося дома в Сызрани Самарской области. Об этом в среду, 22 апреля, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
— По предварительным данным, под завалом могут находиться еще два человека, в том числе один ребенок, — написало ведомство в своем канале в мессенджере МАКС.
В настоящее время на месте проведения поисково-спасательных работ осуществляется разбор завалов, объявляются минуты тишины, чтобы определить места возможного нахождения людей.
Также была проведена эвакуация жильцов соседних подъездов. Для жителей дома развернут пункт временного размещения.
Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что обрушение подъезда жилого дома в Сызрани произошло в результате атаки украинских дронов. По его словам, к месту происшествия направлены оперативные службы, атака беспилотников ВСУ на регион продолжается.
Telegram-канал Shot до этого написал, что Вооруженные силы Украины атакуют Сызрань в Самарской области. Над городом воют сирены и работают силы противовоздушной обороны. Местные жители рассказали, что сильные взрывы начали греметь около 03:00 по местному времени, всего их было слышно уже более десятка.